В низці регіонів України можлива ожеледиця

https://racurs.ua/ua/n147580-ojeledycya-na-dorogah-vodiyiv-poperedyly-pro-skladni-pogodni-umovy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні, 10 грудня, очікується досить прохолодною, через що водіїв попереджають про загрозу ожеледиці (замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні) на дорогах.

Станом на 6.00 сьогоднішнього дня місцями спостерігалася ожеледь в Івано-Франківській області, повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Зазначається, що на дорогах державного значення здійснюється обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо.

На перевальних ділянках доріг без опадів, стан покриття там місцями мокрий.

Український Гідрометцентр попереджає про ожеледь (наростання шару льоду на дротах та деревах) та ожеледицю в низці регіонів:

Києві;

Київській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Сумській області.

Також вдень у більшості областей очікуються пориви вітру швидкістю до 15−20 м/с.

Нагадаємо, погода в Україні 10 грудня очікується з мінливою хмарністю, в деяких регіонах можливі дощі з мокрим снігом.