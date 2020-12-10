"Інтер" проти "Шахтаря" — коментарі і відео нічиї, яка вивела "гірників" у Лігу Європи

https://racurs.ua/ua/n147578-inter-proty-shahtarya-komentari-i-video-nichyyi-yaka-vyvela-girnykiv-u-ligu-ievropy.html

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«Шахтар» у Лізі чемпіонів зіграв у нічию 0:0 проти «Інтера». Це дозволило українцям посісти третє місце і зіграти у Лізі Європи навесні 2021 року.

Нервова гра тривала до останніх хвилин й «Інтер» постійно атакував та бив по воротах, але українському клубу вдалося відбитися. «Інтер» прогнозовано домінував, але воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін зробив кілька сейвів після небезпечних ударів Лукаку. Українського голкіпера готуються назвати кращим гравцем Ліги чемпіонів цього тижня.

Гірники завдали впродовж матчу сім ударів по воротах суперника, три з них виявилися точними. «Інтер» відповів 21 ударом, з яких лише чотири потрапили у ворота. Також господарі обійшли «Шахтар» по володінню м’ячем (53:47) і за кутовими (13:0).

Наставник «Інтера» Антоніо Конте після гри сказав, що український клуб «змінив тактику, щоб нейтралізувати нас».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів, що у другому таймі його команді вдавалося атакувати і володіти м’ячем на половині поля суперника.

Ми грали в лінію з трьома захисниками, хотіли щоб Додо і Матвієнко відповідали за фланги на всю довжину. Хотіли, щоб Тайсон і Тете формували лінію з 5−6-х гравців. Це були доступні гравці, щоб ми виходили в атаку. У першому таймі ми не робили цього найкращим чином, у другому виходило краще, — сказав Каштру.

Тренер «гірників» вважає, що в «Інтера» було два моменти за всю гру.

Вони намагалися дістатися до наших воріт, але ми завжди контролювали гру. Степаненко разом з Хочолавою і Бондарем формували лінію з трьох гравців, яка не дозволяла їм діяти найкращим чином, — заявив Каштру.

В іншій зустрічі в групі B «Реал» переміг «Борусію» з Менхенгладбаха. Українська команда зайняла третє місце у дуже важкій групі, яке виводить її у Лігу Європи. Далі з групи B йдуть «Реал» та «Борусія».