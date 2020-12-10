Нові вимоги до шкіл з 1 січня назвав Ляшко — Без чіпсів, цукерок і з внутрішніми туалетами

Новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти набирає чинності з першого січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров’я розробило та зареєструвало у Мін’юсті санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набирає чинності з першого січня 2021 року, — розповів під час брифінгу 10 грудня головний санлікар України Віктор Ляшко.

Він також розповів детальніше про норми санітарного регламенту, котрі невдовзі діятимуть у школах.

Ключові моменти регламенту:

учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти повинні бути забезпечені підвезенням до шкіл;

у закладах освіти повинні бути внутрішні санвузли (донині в Україні кожна десята школа має зовнішній туалет);

харчування дітей у школах повинно бути здоровим. Йдеться про злакові, овочі, фрукти, ягоди і молочні продукти. Дітям повинні пропонуватися здорові страви, а використання солі, цукру, жирів, відповідно до норм ВООЗ, — обмежено;

встановлено перелік продуктів, які заборонено продавати у шкільних їдальнях. Сюди належать снеки — сухарики, попкорн, чіпси, м’ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена і солена риба, солодощі і цукерки;

дозволяється організовувати кейтеринг, який відповідає вимогам безпечності харчових продуктів;

врегульовано питання харчування дітей з особливими потребами. Таким дітям необхідно організувати окреме харчування;

працівники шкіл (вчителі, працівники харчблоку та усі інші) повинні проходити профілактичні медичні огляди. В разі порушення термінів проходження медоглядів, працівники не повинні залучатися до освітнього процесу;

оренда шкіл не під освітні потреби — заборонена;

у кожному закладі передбачено два-три розміри меблів, які повинні бути промарковані і підбиратися, зважаючи на ріст і поставу учнів. Школярів рекомендується двічі-тричі на рік пересаджувати в інші ряди задля профілактики зору і слуху;

учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями (ревматизмом, ангінами) рекомендовано розміщувати в третьому ряду від вікна — ближче до внутрішньої стіни;