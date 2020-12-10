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Нові вимоги до шкіл з 1 січня назвав Ляшко — Без чіпсів, цукерок і з внутрішніми туалетами
Нові вимоги до шкіл з 1 січня назвав Ляшко — Без чіпсів, цукерок і з внутрішніми туалетамиhttps://racurs.ua/ua/n147579-novi-vymogy-do-shkil-z-1-sichnya-nazvav-lyashko-bez-chipsiv-cukerok-i-z-vnutrishnimy-tualetamy.htmlРакурс
Новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти набирає чинності з першого січня 2021 року.
Міністерство охорони здоров’я розробило та зареєструвало у Мін’юсті санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набирає чинності з першого січня 2021 року, — розповів під час брифінгу 10 грудня головний санлікар України Віктор Ляшко.
Він також розповів детальніше про норми санітарного регламенту, котрі невдовзі діятимуть у школах.
Ключові моменти регламенту:
учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти повинні бути забезпечені підвезенням до шкіл;
у закладах освіти повинні бути внутрішні санвузли (донині в Україні кожна десята школа має зовнішній туалет);
харчування дітей у школах повинно бути здоровим. Йдеться про злакові, овочі, фрукти, ягоди і молочні продукти. Дітям повинні пропонуватися здорові страви, а використання солі, цукру, жирів, відповідно до норм ВООЗ, — обмежено;
встановлено перелік продуктів, які заборонено продавати у шкільних їдальнях. Сюди належать снеки — сухарики, попкорн, чіпси, м’ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена і солена риба, солодощі і цукерки;
дозволяється організовувати кейтеринг, який відповідає вимогам безпечності харчових продуктів;
врегульовано питання харчування дітей з особливими потребами. Таким дітям необхідно організувати окреме харчування;
працівники шкіл (вчителі, працівники харчблоку та усі інші) повинні проходити профілактичні медичні огляди. В разі порушення термінів проходження медоглядів, працівники не повинні залучатися до освітнього процесу;
оренда шкіл не під освітні потреби — заборонена;
у кожному закладі передбачено два-три розміри меблів, які повинні бути промарковані і підбиратися, зважаючи на ріст і поставу учнів. Школярів рекомендується двічі-тричі на рік пересаджувати в інші ряди задля профілактики зору і слуху;
учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями (ревматизмом, ангінами) рекомендовано розміщувати в третьому ряду від вікна — ближче до внутрішньої стіни;
дозволено використання у закладах освіти дротового або бездротового підключення до мережі Інтернет. У разі бездротового підключення — роутери Wi-Fi повинні бути закріплені на висоті щонайменше 2 м від підлоги і бути вимкненими у позанавчальний час.
Також встановлено вимоги щодо благоустрою території шкіл і встановлено, визначено, хто несе відповідальність та повинен стежити за дотриманням цих норм, — додав Ляшко.
За словами головного санітарного лікаря, МОЗ вперше з 2001 року оновило вимоги й до комп’ютерного обладнання, яке використовується у школах.
Екран персонального комп’ютера повинен бути не менше 15 дюймів. Якщо ж використовуються ноутбуки — дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, також повинна окремо бути мишка і клавіатура, — зазначив Ляшко.
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