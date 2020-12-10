Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые требования к школам с 1 января назвал Ляшко — Без чипсов, конфет и с внутренними туалетами
Новые требования к школам с 1 января назвал Ляшко — Без чипсов, конфет и с внутренними туалетамиhttps://racurs.ua/n147579-novye-trebovaniya-k-shkolam-s-1-yanvarya-nazval-lyashko-bez-chipsov-konfet-i-s-vnutrennimi.htmlРакурс
Новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования вступает в силу с первого января 2021 года.
Министерство здравоохранения разработало и зарегистрировало в Минюсте санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступает в силу с первого января 2021 года, — рассказал в ходе брифинга 10 декабря главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Он также озвучил подробнее о нормах санитарного регламента, которые вскоре начнут действовать в школах.
Ключевые моменты регламента:
ученики, проживающие на расстоянии свыше 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены подвозом к школам;
в учреждениях образования должны быть внутренние санузлы (на сегодня в Украине в каждой десятой школе есть лишь внешний туалет);
питания детей в школах должно быть здоровым. Речь идет о злаковых, овощах, фруктах, ягодах и молочных продуктах. Детям должны предлагаться здоровые блюда, а использование соли, сахара, жиров, согласно нормам ВОЗ, — ограничено;
установлен перечень продуктов, которые запрещено продавать в школьных столовых. Сюда относятся снеки — сухарики, попкорн, чипсы, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, сладости и конфеты;
разрешается организовывать кейтеринг, отвечающий требованиям безопасности пищевых продуктов;
урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями. Таким детям необходимо организовать отдельное питание;
работники школ (учителя, работники пищеблока и все другие) должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения медосмотров, работники не должны допускаться к образовательному процессу;
аренда школ не под образовательные нужды — запрещена;
в каждом заведении предусмотрено два-три размера мебели, которые должны быть промаркированы и подбираться с учетом роста и осанки учеников. Школьников рекомендуется два-три раза в год пересаживать в другие ряды для профилактики зрения и слуха;
учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями (ревматизмом, ангинами) рекомендуется размещать в третьем ряду от окна — ближе к внутренней стене;
разрешено использование в учебных заведениях проводного или беспроводного подключения к сети Интернет. В случае беспроводного подключения — роутеры Wi-Fi должны быть закреплены на высоте не менее 2 м от пола и быть выключенными во внеучебное время.
Также установлены требования по благоустройству территории школ и установлено, кто несет ответственность и должен следить за соблюдением этих норм, — добавил Ляшко.
По словам главного санитарного врача, Минздрав впервые с 2001 года обновил требования и к компьютерному оборудованию, которое используется в школах.
Экран персонального компьютера должен быть не менее 15 дюймов. Если же используются ноутбуки — разрешается, чтобы экран был 14-дюймовым, также должна быть отдельно мышка и клавиатура, — отметил Ляшко.
.