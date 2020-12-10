Новые требования к школам с 1 января назвал Ляшко — Без чипсов, конфет и с внутренними туалетами

Новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования вступает в силу с первого января 2021 года.

Министерство здравоохранения разработало и зарегистрировало в Минюсте санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступает в силу с первого января 2021 года, — рассказал в ходе брифинга 10 декабря главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Он также озвучил подробнее о нормах санитарного регламента, которые вскоре начнут действовать в школах.

Ключевые моменты регламента:

ученики, проживающие на расстоянии свыше 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены подвозом к школам;

в учреждениях образования должны быть внутренние санузлы (на сегодня в Украине в каждой десятой школе есть лишь внешний туалет);

питания детей в школах должно быть здоровым. Речь идет о злаковых, овощах, фруктах, ягодах и молочных продуктах. Детям должны предлагаться здоровые блюда, а использование соли, сахара, жиров, согласно нормам ВОЗ, — ограничено;

установлен перечень продуктов, которые запрещено продавать в школьных столовых. Сюда относятся снеки — сухарики, попкорн, чипсы, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, сладости и конфеты;

разрешается организовывать кейтеринг, отвечающий требованиям безопасности пищевых продуктов;

урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями. Таким детям необходимо организовать отдельное питание;

работники школ (учителя, работники пищеблока и все другие) должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения медосмотров, работники не должны допускаться к образовательному процессу;

аренда школ не под образовательные нужды — запрещена;

в каждом заведении предусмотрено два-три размера мебели, которые должны быть промаркированы и подбираться с учетом роста и осанки учеников. Школьников рекомендуется два-три раза в год пересаживать в другие ряды для профилактики зрения и слуха;

учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями (ревматизмом, ангинами) рекомендуется размещать в третьем ряду от окна — ближе к внутренней стене;