8 тыс. ФЛП и списание налоговых долгов — заработали законы о помощи бизнесу на карантине

https://racurs.ua/n147577-8-tys-flp-i-spisanie-nalogovyh-dolgov-zarabotali-zakony-o-pomoschi-biznesu-na-karantine.html

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Помочь бизнесу на карантине призваны два закона, вступившие в силу 10 декабря. Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн, а также списывать налоговые долги до 3 тыс. 60 грн.

Сегодня вступили в силу соответствующие законы об изменениях в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Вчера их закон обнародовали в издании «Голос Украины».

Первый из нормативных актов обеспечивает в 2020—2021 годы за счет госбюджета выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам, потерявшим часть зарплаты или дохода за введенного карантина.

Единовременные выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников.

Закон отменяет взимание платы по договорам аренды коммунального и государственного имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

На время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты платежа.

Условием получения таких преференций является длительность регистрации для ФЛП более трех месяцев, уплата в 2020 году ЕСВ за себя, не менее чем за 3 месяца, и отсутствие долгов по ЕСВ.

Налоговый долг списывается, если его совокупный размер по всем налогам и сборам не превышает 3 тыс. 60 гривен, он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

До 29 декабря 2021 года отсрочили погашения налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6,8 тыс. грн.

Освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. При этом такие периоды включаются в страховой стаж.

Оба закона Рада приняла в первом чтении и в целом 4 декабря.