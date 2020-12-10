Венецианская комиссия указала Зеленскому, что делать с решением КСУ

https://racurs.ua/n147576-venecianskaya-komissiya-ukazala-zelenskomu-chto-delat-s-resheniem-ksu.html

Ракурс

Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права Совета Европы обнародовали совместное заключение о конституционном кризисе в Украине, который возник из-за отмены отдельных норм антикоррупционного законодательства.

Соответствующий документ будет представлен 11 декабря на одобрение во время пленарного заседания, информирует сайт комиссии.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована в национальном законодательстве. Кроме этого, в комиссии отметили, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, однако весомой есть и роль Конституции.

Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решение, — говорится в решении.

Вместе с тем, Венецианская комиссия признала, что решение Конституционного суда Украины «не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве». Также это решение может иметь серьезный процессуальный недостаток — нерешенный конфликт интересов некоторых сторон.

Это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией в Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом, — добавили эксперты комиссии.

По мнению экспертов, чиновники (в том числе судьи) должны представлять финансовые декларации, а государство — иметь эффективный механизм проверки таких деклараций и законодательно закрепленные санкции за сознательную фальсификацию деклараций.

Венецианская комиссия рекомендовала Верховной Раде восстановить ответственность за ложь в декларациях и предусмотреть различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.

Ранее «Ракурс» сообщал о первой реакции президента на решение КСУ относительно незаконного обогащения. На Банковой заявили, что не допускают «отступления в антикоррупционной работе даже гипотетически» и пообещали подать новые законопроекты в Раду.