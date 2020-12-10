Венеційська комісія вказала Зеленському, що робити з рішенням КСУ

https://racurs.ua/ua/n147576-veneciyska-komisiya-vkazala-zelenskomu-scho-robyty-z-rishennyam-ksu.html

Ракурс

Венеційська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права Ради Європи оприлюднили спільний висновок щодо конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування окремих норм антикорупційного законодавства.

Відповідний документ буде представлений 11 грудня на схвалення під час пленарного засідання, інформує сайт комісії.

Венеційська комісія дійшла до висновку, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством. Окрім цього, у комісії наголосили, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, проте вагомою є роль Конституції.

Вони йдуть пліч о пліч. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення, — йдеться у рішенні.

Венеційська комісія визнала, що рішення Конституційного суду України «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві». Також це рішення могло мати серйозний процесуальний недолік — невирішений конфлікт інтересів деяких сторін.

Це викликає жаль, не лише через негативний вплив на боротьбу з корупцією в Україні, а й тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом, — додали експерти комісії.

На думку експертів, посадовці (зокрема й судді) повинні представляти фінансові декларації, а держава — мати ефективний механізм перевірки таких декларацій і законодавчо закріплені санкції за свідому фальсифікацію декларацій.

Венеційська комісія рекомендувала Верховній Раді відновити відповідальність за брехню у деклараціях і передбачити різні санкції залежно від тяжкості скоєного.

Раніше «Ракурс» повідомляв про першу реакцію президента на рішення КСУ щодо незаконного збагачення. На Банковій заявили, що не допускають «жодного відступу в антикорупційній роботі навіть гіпотетично» і пообіцяли подати нові законопроекти в Раду.