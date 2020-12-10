Коронавірус не відступає: госпіталізовано рекордну кількість українців — деталі МОЗ

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Коронавірус в Україні станом на ранок 10 грудня виявили у 13 тис. 371 пацієнта. COVID-19 підтвердили у 652 дітей та 580 медпрацівників.

9 грудня діагностували 13 тис. 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше осіб — 13 тис. 903, однак госпіталізували рекордну кількість хворих — 2 тис. 993 особи, померло 266 українців, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Таким чином, позитивна тенденція щодо балансу нових випадків захворювання і одужань зберігається. Проте кількість летальних випадків, а також госпіталізацій з коронавірусною інфекцією й дедалі зростає.

За минулу добу, 9 грудня:

госпіталізовано — 2 тис. 993 особи;

летальних випадків — 266;

одужало — 13 тис. 903 особи;

здійснено тестувань — 67 тис. 142.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 858 тис. осіб. Коронавірус забрав життя 14 тис. 470 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві — 1 тис. 899;

Запорізькій області — 1 тис. 60;

Дніпропетровській області — 835;

Черкаській області — 721;

Харківській області — 719.



Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 69 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, COVID-19 забрав життя понад 1,5 млн осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці у світі за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою — Польща та Італія.