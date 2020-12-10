Коронавірус не відступає: госпіталізовано рекордну кількість українців — деталі МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147575-koronavirus-ne-vidstupaie-gospitalizovano-rekordnu-kilkist-ukrayinciv-detali-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 10 грудня виявили у 13 тис. 371 пацієнта. COVID-19 підтвердили у 652 дітей та 580 медпрацівників.
9 грудня діагностували 13 тис. 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше осіб — 13 тис. 903, однак госпіталізували рекордну кількість хворих — 2 тис. 993 особи, померло 266 українців, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Таким чином, позитивна тенденція щодо балансу нових випадків захворювання і одужань зберігається. Проте кількість летальних випадків, а також госпіталізацій з коронавірусною інфекцією й дедалі зростає.
За минулу добу, 9 грудня:
госпіталізовано — 2 тис. 993 особи;
летальних випадків — 266;
одужало — 13 тис. 903 особи;
здійснено тестувань — 67 тис. 142.
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 858 тис. осіб. Коронавірус забрав життя 14 тис. 470 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві — 1 тис. 899;
Запорізькій області — 1 тис. 60;
Дніпропетровській області — 835;
Черкаській області — 721;
Харківській області — 719.
Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 69 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, COVID-19 забрав життя понад 1,5 млн осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці у світі за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою — Польща та Італія.