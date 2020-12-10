Коронавирус не отступает: госпитализировано рекордное число украинцев — детали Минздрава

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 10 декабря обнаружили у 13 тыс. 371 пациента. COVID-19 подтвердили у 652 детей и 580 медработников.

9 декабря диагностировали 13 тыс. 371 случай болезни COVID-19, выздоровели от нее — 13 тыс. 903, однако госпитализировали рекордное число больных — 2 тыс. 993 человека, умерли 266 украинцев, — сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом, положительная тенденция баланса новых случаев заболевания и выздоровлений сохраняется. Однако количество летальных случаев, а также госпитализаций с коронавирусной инфекцией и продолжает расти.

За минувшие сутки, 9 декабря:

госпитализированы — 2 тыс. 993 человека;

летальных случаев — 266;

выздоровели — 13 тыс. 903 человека;

осуществлено тестирований — 67 тыс. 142.

За все время пандемии в Украине заболели свыше 858 тыс. человек. Коронавирус унес жизни 14 тыс. 470 пациентов.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве — 1 тыс. 899;

Запорожской области — 1 тыс. 60;

Днепропетровской области — 835;

Черкасской области — 721;

Харьковской области — 719.



Напомним, по состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 69 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в США, COVID-19 унес жизни свыше 1,5 млн человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10-м месте в мире по числу новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нами находятся Польша и Италия.