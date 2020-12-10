8 тис. ФОПам і списання податкових боргів — набрали чинності закони про допомогу бізнесу на карантині

https://racurs.ua/ua/n147577-8-tys-fopam-i-spysannya-podatkovyh-borgiv-nabraly-chynnosti-zakony-pro-dopomogu-biznesu.html

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Допомогти бізнесу на карантині покликані два закони, які набрали чинності 10 грудня. Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тис. грн., а також списувати податкові борги до 3060 грн.

Сьогодні набрали чинності відповідні закони про зміни до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Вчора їх закон оприлюднили у виданні «Голос України».

Перший із нормативних актів забезпечує у 2020−2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину.

Одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників.

Закон скасовує стягнення плати за договорами оренди комунального та державного майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.

На час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем у разі несвоєчасної сплати платежу.

Умовою отримання таких преференцій є тривалість реєстрації для ФОПів понад три місяці, сплата у 2020 році ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці, і відсутність боргів по ЄСВ.

Податковий борг списується, якщо його сукупний розмір по всіх податках і зборах не перевищує 3060 гривень, і він не погашений за станом на 1 листопада 2020 року.

До 29 грудня 2021 року відстрочили погашення податкового боргу платників податків — фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6,8 тис. грн.

Звільняються від нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня 2021 за себе. При цьому такі періоди включаються до страхового стажу.

Обидва закони Рада схвалила в першому читанні і в цілому 4 грудня.