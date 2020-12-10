«Интер» против «Шахтера» — комментарии и видео ничьи, которая вывела «горняков» в Лигу Европы

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«Шахтер» в Лиге чемпионов сыграл вничью 0:0 против «Интера». Это позволило украинцам занять третье место и сыграть в Лиге Европы весной 2021 года.

Нервная игра продолжалась до последних минут, «Интер» постоянно атаковал и бил по воротам, но украинскому клубу удалось отбиться. «Интер» прогнозируемо доминировал, но вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин сделал несколько сейвов после опасных ударов Лукаку. Украинского голкипера готовятся назвать лучшим игроком Лиги чемпионов на этой неделе.

Горняки нанесли по ходу матча семь ударов по воротам соперника, три из них оказались точными. «Интер» ответил 21 ударом, из которых только четыре попали в створ. Также хозяева обошли «Шахтер» по владению мячом (53:47) и по угловым (13:0).

Наставник «Интера» Антонио Конте после игры сказал, что украинский клуб «сменил тактику, чтобы нейтрализовать нас».

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что во втором тайме его команде удавалось атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из 5−6-х игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого наилучшим образом, во втором получалось лучше, — сказал Каштру.

Тренер «горняков» считает, что у «Интера» было два момента за всю игру.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, не позволяющую им действовать наилучшим образом, — заявил Каштру.



В другой встрече в группе B «Реал» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха. Украинская команда заняла третье место в очень тяжелой группе, которое выводит ее в Лигу Европы. Далее из группы B идут «Реал» и «Боруссия».