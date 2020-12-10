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Ракурс
Пробки в Киеве. Фото: Istock

Пробки в Киеве — главные магистрали столицы «зависли» из-за снегопада (КАРТА)

10 дек 2020, 17:25
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Пробки в Киеве из-за сложных погодных условий заполнили весь город. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях столицы. Движение осложняется также наличием почти двух десятков ДТП.

На левобережной части Киева пробки наблюдаются в меньшем количестве. Об этом сообщает сервис «Пробки онлайн».

В пробках стоит проспект Победы, особенно на отрезке от станции метро «Шулявская» до станции «Нивки» на выезд из Киева, а также бульвар Тараса Шевченко, улица Владимирская, вся центральная часть столицы. Также затруднено движение малой окружной дороги на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Краснозвездном проспекте и проспекте Лобановского. Также пробки наблюдаются на Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Столичном шоссе.

Пробки в Киеве. Фото: Пробки онлайнКК «Киевавтодор» устраняет последствия непогоды. Количество спецтехники на дорогах увеличено до 341 единицы. Дорожники интенсивно обрабатывают дороги противогололедными средствами. Техника постоянно работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Сейчас уже задействовано 341 единицы спецтехники.

В ближайшие часы в столице прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег при температуре −4°C. В пригороде Киева уже идет дождь, который замерзает при минусовой температуре воздуха. Чтобы не допустить образования гололеда на столичных дорогах «Киевавтодор» начал обработку улиц города противогололедными материалами.

Погодные условия в Киеве. Фото: УкргидрометцентрПервоначально противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.


Водителям советуют придерживаться таких советов:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине серьезно ухудшилась 10 декабря. В ряде регионов идет дождь, который сразу превращается в лед. Например, на Одесской трассе на дороге образовался настоящий каток. Из-за неблагоприятных погодных условий Служба автомобильных дорог ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Источник: Ракурс


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