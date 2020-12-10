Пробки в Киеве. Фото: Istock

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Пробки в Киеве из-за сложных погодных условий заполнили весь город. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях столицы. Движение осложняется также наличием почти двух десятков ДТП.

На левобережной части Киева пробки наблюдаются в меньшем количестве. Об этом сообщает сервис «Пробки онлайн».

В пробках стоит проспект Победы, особенно на отрезке от станции метро «Шулявская» до станции «Нивки» на выезд из Киева, а также бульвар Тараса Шевченко, улица Владимирская, вся центральная часть столицы. Также затруднено движение малой окружной дороги на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Краснозвездном проспекте и проспекте Лобановского. Также пробки наблюдаются на Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Столичном шоссе.



КК «Киевавтодор» устраняет последствия непогоды. Количество спецтехники на дорогах увеличено до 341 единицы. Дорожники интенсивно обрабатывают дороги противогололедными средствами. Техника постоянно работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Сейчас уже задействовано 341 единицы спецтехники.

В ближайшие часы в столице прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег при температуре −4°C. В пригороде Киева уже идет дождь, который замерзает при минусовой температуре воздуха. Чтобы не допустить образования гололеда на столичных дорогах «Киевавтодор» начал обработку улиц города противогололедными материалами.



Первоначально противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Водителям советуют придерживаться таких советов:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине серьезно ухудшилась 10 декабря. В ряде регионов идет дождь, который сразу превращается в лед. Например, на Одесской трассе на дороге образовался настоящий каток. Из-за неблагоприятных погодных условий Служба автомобильных дорог ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.