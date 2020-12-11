Коронавірус продовжує активно поширюватися в Україні

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 10 грудня, зафіксовано 285 летальних випадків, пов’язаних з цією хворобою.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За добу в Україні виявили 13 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 638 дітей та 690 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 1 тис. 880 випадків;

Запорізькій області — 895 випадків;

Одеській області — 874 випадки;

Київській області — 787 випадків;

Дніпропетровській області — 759 випадків.

Госпіталізовано за добу 2 тис. 846 осіб, одужали за результатами 10 грудня 15 тис. 327 осіб.

Наразі на коронавірус хворіють понад 377 тис. Осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження епідемії коронавірусу.

За добу проведено 60 тис. 847 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано 872 тис. 228 випадків COVID-19;

одужали 480 тис. 348 осіб;

померли 14 тис. 755 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли очікують спаду епідемії коронавірусу в Україні.