В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: 112.ua

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Коронавірус в Україні, ймовірно, піде на спад у травні 2021 року.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це в інтерв’ю ТСН.

За словами Ляшка, ці прогнози базуються на очікуваному ефекті від вакцинації населення від коронавірусної хвороби COVID-19, котра в Україні, ймовірно, розпочнеться до весни і поступово призведе до формування колективного імунітету до цього вірусу.

Також, на думку Ляшка, спадові захворюваності в травні посприяє сезонність коронавірусу.

Я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і в весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію, — зазначив він.

Найімовірніше, COVID-19 коронавірус стане сезонною хворобою, вважає Ляшко.

Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, за результатами 9 грудня в Україні було госпіталізовано рекордну кількість хворих на COVID-19.