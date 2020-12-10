Обвинувачені. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147620-sprava-sheremeta-sud-podovjyv-zapobijni-zahody-vsim-obvynuvachenym.html

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Справа Шеремета, яка розглядається вже понад рік, досі не підійшла до кінця. Суд у справі вбивства журналіста продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим.

Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко — під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь — під заставою. Про це стало відомо з трансляції засідання Шевченківського райсуду Києва.

Під час засідання прокурор заявив, що існують ризики переховування обвинувачених, а також тиску на свідків. Самі підсудні та їхній захист виступали проти продовження обмежень. Зокрема, захист заявив, що сторона обвинувачення вже рік як називає одні й ті самі ризики.

Адвокати підозрюваного Андрія Антоненка подали власне клопотання, попросивши змінити арешт волонтера на особисте зобов’язання, але суд його відхилив. Також захист обвинувачених просив надати їм доступ до матеріалів справи та документів, а також доступ до висновків британського експерта Айвана Бірча. Ці прохання суд теж відхилив.

Попри це, адвокату Андрія Антоненка дозволили скопіювати запис засідання від грудня 2019 року, коли був даний дозвіл на затримання підозрюваного. Захист запевняє, що слідчий тоді казав про переховування Антоненка, чим ввів суд в оману.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі про вбивство Павла Шеремета Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід одному з підозрюваних Андрію Антоненку. Захист Антоненка 7 грудня переконував, аби підозрюваного відпустили на поруки, однак суд залишив це клопотання без задоволення. Відповідно до призначеного раніше запобіжного заходу, Антоненко має перебувати під вартою до 19 грудня.