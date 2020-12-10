Обвиняемые. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147620-delo-sheremeta-sud-prodlil-meru-presecheniya-vsem-obvinyaemym.html

Ракурс

Дело Шеремета, которое рассматривается уже более года, до сих пор не подошло к концу. Суд по делу об убийстве журналиста продолжил меры всем трем обвиняемым.

Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь — под залогом. Об этом стало известно из трансляции заседания Шевченковского райсуда Киева.

Во время заседания прокурор заявил, что существуют риски уклонения обвиняемых от суда, а также давления на свидетелей. Сами подсудимые и их защита выступали против продления ограничений. В частности, защита заявила, что сторона обвинения уже год как называет одни и те же риски.

Адвокаты подозреваемого Андрея Антоненко подали собственное ходатайство, попросив изменить арест волонтера на личное обязательство, но суд его отклонил. Также защита обвиняемых просила предоставить им доступ к материалам дела и документам, а также доступ к выводам британского эксперта Айвана Бирча. Эти просьбы суд тоже отклонил.

Несмотря на это, адвокату Андрея Антоненко позволили скопировать запись заседания, которое состоялось в декабре 2019 года, когда было дано разрешение на задержание подозреваемого. Защита утверждает, что следователь тогда говорил о том, что Антоненко скрывался, чем ввел суд в заблуждение.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу об убийстве Павла Шеремета Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения одному из подозреваемых Андрею Антоненко. Защита Антоненко 7 декабря требовала, чтобы подозреваемого отпустили на поруки, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Согласно назначенной ранее мере пресечения, Антоненко должен находиться под стражей до 19 декабря.