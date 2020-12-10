Танго. Фото: Istock

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11 декабря в Украине отмечают сразу два праздника — Международный день танго и день Степана Нового. День танго приурочен ко дню рождения Карлоса Гарделя — аргентинского киноактера, певца и музыканта, которого называют «королем танго».

В отличие от регулярно повторяющегося ритма вальса, танго включает паузы и изменение ритма — ускорение, замедление. Внезапные изменения движения чередуются с медленными движениями, создавая особую, экспрессивную атмосферу танца. Танго четко разделяет мужчину и женщину — они делают различные шаги, и здесь особенно важен малейший жест.

В танце есть нечто такое, что можно считать не просто схемой, а практически сценарием, где и мужчина, и женщина выполняют свои роли. Танго передает особый мир сильных чувств. Неудивительно, что танго лежало в основе прекрасных фильмов и литературы. Танго — это уникальный сплав традиций, фольклора, чувств и переживаний многих народов, имеющий более чем вековую историю.

В то же время православные верующие почитают преподобного мученика Стефана Нового. По преданию, преподобный мученик Стефан Новый родился в 750 г. в Константинополе. Сама Богородица явилась его матери, и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Вырастая, юноша показал себя достаточно учтивым, и особенно полюбил чтение произведений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустыню на гору Авксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну.

Однажды со слезами на глазах старец предсказал Стефану, что место их проживания будет обустроено ими и начнет процветать, но иконоборцы разорят и опустошат его. Вскоре старец умер, а Стефан прославился подвигами, поэтому к нему стали стекаться большинство любителей монашеской жизни, и при пещере образовалась обитель.

В этот день произошло:

1769 — в Великобритании запатентовали жалюзи;

1815 — сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту — доллар США;

1914 — в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовала украинского историка Михаила Грушевского;

1936 — король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американке Уоллис Уорфилд-Симпсон;

1946 — американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер подарил 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН;

1981 — лондонский Биг Бен остановился от холода;

1991 — Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР;

1994 — русские войска вторглись в Чечню;

2013 — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

В этот день родились:

1843 — Роберт Кох, немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии «за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза» (1905);

1864 — Морис Леблан, французский писатель и журналист, известный своими произведениями о полицейских и их приключения, автор, создавший образ известного грабителя Арсена Люпена;

1913 — Жан Маре, французский киноактер («Мимолетная красота», «Горбун», «Фантомас», «Железная маска»);

1950 — Александр Татарский, украинский режиссер мультипликации, художник, продюсер, аниматор. Работал в жанре пластилиновой анимации, автор мультфильма «Пластилиновая ворона»;

1972 — Андрей Гусин, украинский футболист («Динамо» Киев)

1972 — Ахтем Сеитаблаев, украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных. В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн.