В Минобороны наделили комплексом Наполеона журналиста, критикующего Тарана

Бутусов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147618-v-minoborony-nadelili-kompleksom-napoleona-jurnalista-kritikuuschego-ministra-tarana.html

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Министерство обороны Украины, которое недавно вызвало на собеседование своего критика — журналиста Юрия Бутусова — заявило, что не нашло подходящей вакансии, которая бы подходила уровню амбиций и компетенций журналиста.

Также Минобороны наделили журналиста сопутствующей характеристикой — его обвинили в комплексе Наполеона. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Facebook.



Как сообщает ведомство, назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины, и эта процедура не может быть пересмотрена.

Именно поэтому порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны» (речь идет о главе Минобороны Андрее Таране, предложившему собеседование журналисту, ред.), ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона», — отметили в ведомстве.

Сам журналист, который неоднократно критиковал Министерство, перед собеседованием написал в Facebook, что требует обеспечить присутствие СМИ во время беседы, чтобы те были гарантами серьезности намерений главы ведомства Тарана предоставить руководящую должность журналисту. Он ожидал получить статус заместителя министра, а вместе с тем и доступ к делу «вагнеровцев».



Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство обороны Украины предложило должность известному украинскому журналисту Юрию Бутусову, одному из самых активных критиков ведомства.