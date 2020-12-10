Драку йорка и шпица рассматривал львовский суд — владельца зачинщика оштрафовали на 85 гривен

Йорк. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147617-draku-yorka-i-shpica-rassmatrival-lvovskiy-sud-vladelca-zachinschika-oshtrafovali-na-85-griven.html

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Курьез во Львове произошел сегодня, 10 ноября. В Лычаковском районном суде Львова служители Фемиды рассматривали дело о драке двух декоративных собак.

Владельца йоркширского терьера, который спровоцировал драку и покусал шпица, оштрафовали на 85 грн. Об этом сообщает Zaxid. net.

Как указано в постановлении суда, драка двух декоративных собак, вес которых не превышает 10 кг, произошла 10 октября на ул. Ольжича у дома № 6. 31-летний львовянин вместе со своей собакой породы йоркширский терьер пришел к своему другу, который живет в частном доме на ул. Ольжича. Он оставил собаку во дворе, а сам зашел в дом. Услышав лай, он увидел, что его собака выбежала на улицу и начала бросаться на мужчину со шпицем, которые проходили возле дома.

В суде владелец йорка заявил, что вышел из дома, чтобы забрать свою собаку, но плохо закрыл дверь, поэтому за ним выбежала овчарка его друга. Львовянин объяснил, что ему пришлось держать овчарку, и в это время его собака напала на шпица. После этого владелец шпица написал заявление в полицию.

Дело о драке двух собак рассматривал судья Назар Стрепко. Он приговорил владельца йорка к 85 грн штрафа за нарушение правил содержания собак, владелец также должен заплатить 420 грн судебного сбора.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии хотят обязать владельцев собак выгуливать своих питомцев по меньшей мере дважды в день. Всего в этой стране 9,4 млн владельцев домашних животных.