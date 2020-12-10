Шлем. Фото: Популярная механика

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Ракурс

Необычную находку обнаружили археологи во время раскопок в Хорватии. Гробница, которая была вырублена в скале более 2000 лет назад на горе Закотараце, поразила ученых своим содержимым.

Археологи обнаружили древнегреческий шлем, относящийся к VII — VIII векам до нашей эры. Об этом сообщает «Популярная механика»

Бронзовый греко-иллирийский шлем был найден во время восстановительных курганных работ. Исследователи заявляют, что человек, который был похоронен в этом месте, относился к элите, поскольку это место раньше считалось священным.





Также на благородное происхождение человека указывают и другие предметы, найденные в гробнице. Археологам удалось обнаружить фрагменты железных копий и кинжалов, бронзовые украшения, а также стеклянные бусины и различные сосуды греческого происхождения.

По словам ученых, в гробнице присутствовали самые дорогие виды горшков того времени, которые местное население ставило рядом с покойниками в качестве погребального инвентаря для их загробной жизни. Однако самой необычной находкой археологи все же считают шлем, так как на сегодняшний день в Европе было найдено лишь около 40 таких предметов защиты.





Напомним, ранее мы сообщали, что археологи нашли в Одесской области 300-летний исламский оберег. В Белгород-Днестровском участники экспедиции раскапывают участок в так называемом Гражданском дворе местной крепости. На днях археологи достали из-под земли бумажный тумар — оберег, свернутый в треугольник, на котором написаны строки из Корана. Находке не менее 300 лет.