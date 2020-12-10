Контрабанда. Фото: пресс-служба ГПСУ

https://racurs.ua/n147615-kontrabandoy-sigaret-zanimalsya-vengerskiy-eks-deputat-na-granice-video-incidenta.html

Ракурс

Контрабанда в Украине до сих пор является распространением явлением, однако в этот раз украинские пограничники на Закарпатье задержали дипломата-гражданина Венгрии с контрабандой сигарет.

Задержанный также является бывшим депутатом парламента Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, бывший венгерский депутат направлялся из Украины в Венгрию автомобилем SEAT через контрольно-пропускной пункт «Лужники». На контроле он показал дипломатический паспорт, который не имеет силы в Украине.

В связи с этим автомобиль мужа осмотрели. По результатам проведенного осмотра совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено ​​его количество и стоимость.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники пишет, что задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии. Он заявил, что контрабандистом оказался представитель венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006−2010 годов и 2014−2018 годов Жолт Легин.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила контрабанду 30 кг кокаина из стран Латинской Америки. Оперативники спецслужбы установили, что в морпорт «Южный» в Одесской области с одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями. После углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с «высококачественным кокаином» вес которого составил 31 кг.