Максим Нефедов. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n133864-nefedov-ocenil-obem-kontrabandy-v-desyatki-milliardov-griven.html

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Контрабанда в Украине есть, все это признают, но контрабандистов, к сожалению, не находят. В несколько десятков миллиардов гривен оценивает объем контрабанды глава Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Максим Нефедов.

Об этом чиновник заявил во время своего интервью «РБК-Украина».

Нефедов сообщил, что в настоящее время ГТС проводит экспертную оценку объемов контрабанды. По предварительным данным, сумма будет составлять несколько десятков миллиардов гривен.

Чиновник уточнил, что точный объем контрабанды оценить довольно сложно, но все же в конце февраля будут известны расчетные суммы.

Таможня не делает расчет на основании «серых» схем, а опирается на данные о товарных категориях и рыночную оценку доли товаров, которые могли быть ввезены в Украину нелегально.

Нефедов отметил, что контрабандисты во всем мире используют примерно одинаковые схемы.

Например, в Гонконге производятся самые дешевые в мире товары электроники из-за особенностей налогообложения. Для контрабанды телефонов из Гонконга использовались так называемые «пиджаки». Китайцы покупали телефоны в Гонконге, пешком переносили их через пункт пропуска и сдавали покупателю из материкового Китая. За день один китаец мог сделать несколько рейдов.

Такая же схема используется и в Украине. Нефедов считает, что украинская таможня должна использовать опыт своих зарубежных коллег. Это позволит эффективно бороться с контрабандой.