Максим Нефьодов. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n133864-nefodov-ocinyv-obsyag-kontrabandy-v-desyatky-milyardiv-gryven.html

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Контрабанда в Україні є, всі це визнають, але контрабандистів, на жаль, не знаходять. У кілька десятків мільярдів гривень оцінює обсяг контрабанди глава Державної митної служби (ДМС) України Максим Нефьодов.

Про це чиновник заявив під час свого інтерв’ю «РБК-Україна».

Нефьодов повідомив, що наразі ДМС проводить експертну оцінку обсягів контрабанди. За попередніми даними, сума становитиме кілька десятків мільярдів гривень.

Чиновник уточнив, що точний обсяг контрабанди оцінити досить складно, але все ж наприкінці лютого будуть відомі розрахункові суми.

Митниця не робить розрахунок на підставі «сірих» схем, а опирається на дані про товарні категорії і ринкову оцінку частки товарів, які могли бути ввезені до України нелегально.

Нефьодов зазначив, що контрабандисти в усьому світі використовують приблизно однакові схеми.

Наприклад, у Гонконзі виробляються найдешевші в світі товари електроніки через особливості оподаткування. Для контрабанди телефонів із Гонконгу використовувалися так звані «піджаки». Китайці купували телефони у Гонконзі, пішки переносили їх через пункт пропуску і здавали покупцеві з материкового Китаю. За день один китаєць міг зробити кілька рейдів.

Така ж схема використовується і в Україні. Нефьодов вважає, що українська митниця повинна використовувати досвід своїх зарубіжних колег. Це дозволить ефективно боротися з контрабандою.