Контрабанда цигарок. Фото: ДПСУ

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Контрабанда в Україні досі є поширенням явищем, однак у цей раз українські прикордонники на Закарпатті затримали дипломата-громадянина Угорщини з контрабандою цигарок.

Затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, колишній угорський депутат прямував з України до Угорщини автомобілем SEAT через контрольно-пропускний пункт «Лужанка». На контролі він показав дипломатичний паспорт, що не має сили в Україні.





У зв’язку з цим автомобіль чоловіка оглянули. За результатами проведеного огляду спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою «FOR DUTY FREE ONLY».

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена його кількість та вартість.

Український журналіст Андрій Цапліенко з посиланням на свої джерела пише, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини. Він заявив, що контрабандистом виявився представник угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006−2010 років та 2014−2018 років Жолт Легинь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) попередила контрабанду понад 30 кг кокаїну з країн Латинської Америки. Оперативники спецслужби встановили, що в морпорт «Південний» в Одеській області з однієї з південноамериканських країн надійшов вантажний контейнер з автомобілями. Після поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з «високоякісним кокаїном» загальною вагою майже 31 кг.