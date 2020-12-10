Привітати близьких з дзвінниці Софії Київської пропонують українцям

Привітання. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147614-pryvitaty-blyzkyh-z-dzvinnyci-sofiyi-kyyivskoyi-proponuut-ukrayincyam.html

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Новорічні свята для українців планують організувати веселими та цікавими, наперекір карантину та обмеженням. Відтепер кожен охочий може надіслати своє вітання близьким, а в період новорічних свят, з 19 грудня по 7 січня, його за допомогою лазерів транслюватимуть на Дзвіницю Софії.

У такий спосіб можна буде привітати близьких зі святами. Про це повідомляє «Українська правда».

Розробники незвичайного заходу запропонували таку оригінальну ідею для того, щоб українці могли привітати своїх родичів, які під час пандемії не можуть знаходитися поруч, або одразу надіслати вітання усій країні.

Для того, щоб взяти участь у трансляції привітань потрібно залишити повідомлення на сайті happynewyear. com. ua. Загалом планують показати понад 10 тис. привітань. Ця опція є абсолютно безкоштовною.

Для того, щоб зареєструвати повідомлення, потрібно:

заповнити заявку на сайті happynewyear. com. ua;

зачекати, доки вітання пройде перевірку;

отримати повідомлення з точним часом, коли вітання з’явиться над Софійською площею.

Спеціальна камера зафіксує мить демонстрації привітання на головній новорічній площі України та надішле фото кожному, чиє повідомлення з’явилося на дзвіниці, на вказану електронну скриньку. Також із 19 грудня на сайті проєкту можна буде спостерігати за новорічними площами різних країн світу. Трансляції наживо відбуватимуться з Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги та інших міст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні свята цього року пройдуть з корективами через епідемію коронавірусу. Святкування у містах України планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих.

У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн. Так, у столиці України — Києві — цьогоріч намагатимуться убезпечувати новорічні локації від скупчення людей. Як і в минулі роки, головна ялинка буде розміщена на Софійській площі.