Поздравить близких с колокольни Софии Киевской предлагают украинцам

Поздравить близких с колокольни Софии Киевской предлагают украинцамhttps://racurs.ua/n147614-pozdravit-blizkih-s-kolokolni-sofii-kievskoy-predlagaut-ukraincam.htmlРакурс
Новогодние праздники для украинцев планируют организовать веселыми и интересными, наперекор карантину и ограничениям. Отныне каждый желающий может отправить свое приветствие близким, а в период новогодних праздников, с 19 декабря по 7 января, его с помощью лазеров будут транслировать на Колокольню Софии.
Таким образом можно будет поздравить близких с праздниками. Об этом сообщает «Украинская правда».
Разработчики необычного мероприятия предложили такую оригинальную идею для того, чтобы украинцы могли поздравить своих родственников, которые во время пандемии не могут находиться рядом, или сразу послать приветствие всей стране.
Для того чтобы принять участие в трансляции поздравлений нужно оставить сообщение на сайте happynewyear.com.ua. Всего планируют показать более 10 тис. поздравлений. Эта опция является абсолютно бесплатной.
Для того чтобы зарегистрировать сообщение, нужно:
- заполнить заявку на сайте happynewyear.com.ua;
- подождать, пока приветствие пройдет проверку;
- получить сообщение с точным временем, когда приветствия появится над Софийской площадью.
Специальная камера зафиксирует момент демонстрации поздравления на главной новогодней площади Украины и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне, на указанный электронный ящик. Также с 19 декабря на сайте проекта можно будет наблюдать за новогодними площадями разных стран мира. Трансляции вживую будут проходить из Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги и других городов.
Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных.
В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн. Так, в столице Украины — Киеве — в этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей. Как и в прошлые годы, главная елка будет размещена на Софийской площади.