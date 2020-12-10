Поздравить близких с колокольни Софии Киевской предлагают украинцам

Поздравление. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147614-pozdravit-blizkih-s-kolokolni-sofii-kievskoy-predlagaut-ukraincam.html

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Новогодние праздники для украинцев планируют организовать веселыми и интересными, наперекор карантину и ограничениям. Отныне каждый желающий может отправить свое приветствие близким, а в период новогодних праздников, с 19 декабря по 7 января, его с помощью лазеров будут транслировать на Колокольню Софии.

Таким образом можно будет поздравить близких с праздниками. Об этом сообщает «Украинская правда».

Разработчики необычного мероприятия предложили такую ​​оригинальную идею для того, чтобы украинцы могли поздравить своих родственников, которые во время пандемии не могут находиться рядом, или сразу послать приветствие всей стране.

Для того чтобы принять участие в трансляции поздравлений нужно оставить сообщение на сайте happynewyear.com.ua. Всего планируют показать более 10 тис. поздравлений. Эта опция является абсолютно бесплатной.

Для того чтобы зарегистрировать сообщение, нужно:

заполнить заявку на сайте happynewyear.com.ua;

подождать, пока приветствие пройдет проверку;

получить сообщение с точным временем, когда приветствия появится над Софийской площадью.

Специальная камера зафиксирует момент демонстрации поздравления на главной новогодней площади Украины и пришлет фото каждому, чье сообщение появилось на колокольне, на указанный электронный ящик. Также с 19 декабря на сайте проекта можно будет наблюдать за новогодними площадями разных стран мира. Трансляции вживую будут проходить из Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги и других городов.

Напомним, ранее мы сообщали, что новогодние праздники в этом году пройдут с коррективами из-за эпидемии коронавируса. Празднование в городах Украины планируют провести с соблюдением карантинных ограничений, чтобы предотвратить рост количества новых больных.

В случае введения карантина в украинских городах планируют транслировать все торжества онлайн. Так, в столице Украины — Киеве — в этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей. Как и в прошлые годы, главная елка будет размещена на Софийской площади.