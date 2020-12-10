Жена Саакашвили оказалась важным свидетелем убийства чеченца в Берлине

Михаил Саакашвили и Рулофс, фото: Politeka

https://racurs.ua/n147613-jena-saakashvili-okazalas-vajnym-svidetelem-ubiystva-chechenca-v-berline.html

Ракурс

Жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс является важным свидетелем по делу об убийстве в Берлине 23 августа 2019 года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом стало известно 9 декабря на заседании Высшего земельного суда Берлина, который рассматривает дело об убийстве чеченца, сообщает издание Deutsche Welle.

В суде 9 декабря выступили руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

По информации следствия, у Руфолс на 23 августа была запланирована встреча с Хангошвили в Берлине.

Отмечается, что немецким следователям не удалось уговорить Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, поэтому ее опрашивали по телефону. По словам следователей, разговор был «достаточно длительный», однако ее содержание в суде не разглашали, как и цель встречи Рулофс с Хангошвили.

Хангошвили был убит в берлинском парке Малый Тиргартен. В Германии он искал убежища после нескольких покушений, совершенных на него.

Следствие считает, что задачу его убить киллер получил от российских властей, которые свою причастность к совершению этого преступления отрицают.

Следователи отметили, что фамилия Хангошвили было в списке 19 человек, подозреваемых в терроризме, который российское ФСБ передало Федеральному ведомству по уголовным делам Германии в 2012 году. Впоследствии жизни части фигурантов этого списка оборвалась не из-за «естественных причин».

Хангошвили был чеченским полевым командиром во время Второй чеченской войны. С 2002 года находился в российском розыске по подозрению в терроризме.

Напомним, в октябре Саакашвили избили в Афинах.