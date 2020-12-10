Дружина Саакашвілі виявилася важливим свідком вбивства чеченця у Берліні

Михайло Саакашвілі та Сандра Рулофс, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n147613-drujyna-saakashvili-vyyavylasya-vajlyvym-svidkom-vbyvstva-chechencya-u-berlini.html

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Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс є важливим свідком у справі про вбивство у Берліні 23 серпня 2019 року чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це стало відомо 9 грудня під час засідання Вищого земельного суду Берліна, котрий розглядає справу про вбивство чеченця, повідомляє видання Deutsche Welle.

В суді 9 грудня виступили керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах.

За інформацією слідства, у Руфолс на 23 серпня була запланована зустріч із Хангошвілі в Берліні.

Зазначається, що німецьким слідчим не вдалося вмовити Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, тож її опитували телефоном. За словами слідчих, розмова була «досить тривалою», проте її зміст в суді не розголошували, як і мету зустрічі Рулофс з Хангошвілі.

Хангошвілі був убитий у берлінському парку Малий Тіргартен. У Німеччині він шукав притулку після кількох замахів, скоєних на нього.

Слідство вважає, що завдання його вбити кілер отримав від російської влади, котра свою причетність до скоєння цього злочину заперечує.

Слідчі зазначили, що прізвище Хангошвілі було в списку 19 осіб, підозрюваних в тероризмі, який російське ФСБ передало Федеральному відомству з кримінальних справ Німеччини у 2012 році. Згодом життя частини фігурантів цього списку обірвалося не з «природних причин».

Хангошвілі був чеченським польовим командиром під час Другої чеченської війни. З 2002 перебував у російському розшуку за підозрою в тероризмі.

Нагадаємо, в жовтні Саакашвілі побили в Афінах.