Ефір каналу. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n147612-telekanal-nash-pereviryat-cherez-efir-z-predstavnykom-boyovykiv-miroshnykom-video.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, проте деякі телеканали не припиняють сприяти розпалюванню конфліктів між населенням та ведуть ефіри за участю представників проросійських бойовиків.

Національна рада з питань телерадіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу «НАШ», оскільки телеканал на початку грудня вивів в ефір представника так званої ЛНР Родіона Мірошника. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

В ефірі телеканалу Мірошник робив заяви, які містять ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму, а також є прямою ретрансляцією російської пропаганди про «громадянську війну на Донбасі». Пізніше телеканал провів повторну трансляцію цього ефіру без змін та модерації.

У цих діях Нацрада вбачає порушення телеканалом низки положень українського законодавства. Усі обставини ефіру будуть з’ясовані під час позапланової перевірки, яка буде проведена в період із 24 грудня.2020 року по 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телеканал NewsOne отримав від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення попередження за поширення мови ворожнечі та штраф на суму 105 тис. 625,5 грн. Підставою для цього стали слова ведучого Руслана Коцаби, які прозвучали в передачі «Я так думаю» 2 листопада 2019 року.

У Нацраді дійшли висновку, що Коцаба «неодноразово вдавався до маніпулювання фактами і поширював пропагандистські наративи», співзвучні з російською пропагандою.