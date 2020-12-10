Ефир канала. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n147612-telekanal-nash-proveryat-cherez-efir-s-predstavitelem-boevikov-miroshnikom-video.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, однако некоторые телеканалы не прекращают способствовать разжиганию конфликтов между населением, и проводят эфиры с участием представителей пророссийских боевиков.

Национальный совет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала «НАШ», поскольку телеканал в начале декабря вывел в эфир представителя так называемой ЛНР Родиона Мирошника. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

В эфире телеканала Мирошник делал заявления, содержащие признаки разжигания розни, содействие терроризму, а также такие, которые являлись прямой ретрансляцией российской пропаганды о «гражданской войне на Донбассе». Позже телеканал провел повторную трансляцию этого эфира без изменений и модерации.





В этих действиях Нацсовет усматривает нарушение телеканалом ряда положений украинского законодательства. Все обстоятельства эфира будут выяснены в ходе внеплановой проверки, которая будет проведена в период с 24 декабря.2020 года по 15 января 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал NewsOne получил от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупреждение за распространение языка вражды и штраф на сумму 105 тыс. 625,5 грн. Основанием для этого стали слова ведущего Руслана Коцабы, которые прозвучали в передаче «Я так думаю» 2 ноября 2019 года.

В Нацсовете пришли к выводу, что Коцаба «неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы», созвучные с российской пропагандой.