В большинстве регионов Украины ожидаются осадки, фото: «ГолосUA»

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Погода в Украине 11 декабря ожидается с мокрым снегом и дождем в большинстве регионов, кроме юго-востока и востока.

На западе и юге страны ожидаются порывы ветра со скоростью до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях ожидается гололед на дорогах, в южных и центральных областях — туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 11 декабря будет с мокрым снегом и дождем ночью и без осадков днем. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах до 0…-2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет с мокрым снегом и дождем ночью и с дождем днем. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит +2…+4°, днем — +4…+6°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается с мокрым снегом и дождем ночью и без осадков днем. Термометры ночью покажут температуру 0…-2°, днем — −1…+1 °. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове в течение 11 декабря ожидается без осадков. Температура ночью составит −6…−8°, днем ​​воздух прогреется до −1…+1°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет с мокрым снегом и дождем ночью и с дождем днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…+2° ночью и +5…+7° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 декабря будет достаточно неспокойной — в первой половине суток ожидается магнитная буря.

Напомним, дороги нескольких областей Украины сегодня, 10 декабря, укрыла «снежная каша».