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В большинстве регионов Украины ожидаются осадки, фото: «ГолосUA»
Мокрый снег и магнитная буря — погода в Украине на 11 декабря (КАРТА)https://racurs.ua/n147611-mokryy-sneg-i-magnitnaya-burya-pogoda-v-ukraine-na-11-dekabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 11 декабря ожидается с мокрым снегом и дождем в большинстве регионов, кроме юго-востока и востока.
На западе и юге страны ожидаются порывы ветра со скоростью до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях ожидается гололед на дорогах, в южных и центральных областях — туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве 11 декабря будет с мокрым снегом и дождем ночью и без осадков днем. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах до 0…-2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода во Львове будет с мокрым снегом и дождем ночью и с дождем днем. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит +2…+4°, днем — +4…+6°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Днепре ожидается с мокрым снегом и дождем ночью и без осадков днем. Термометры ночью покажут температуру 0…-2°, днем — −1…+1 °. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Харькове в течение 11 декабря ожидается без осадков. Температура ночью составит −6…−8°, днем воздух прогреется до −1…+1°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Погода на Закарпатье будет с мокрым снегом и дождем ночью и с дождем днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…+2° ночью и +5…+7° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 11 декабря будет достаточно неспокойной — в первой половине суток ожидается магнитная буря.
Напомним, дороги нескольких областей Украины сегодня, 10 декабря, укрыла «снежная каша».
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