У більшості регіонів України очікуються опади, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/ua/n147611-mokryy-snig-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-11-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 грудня очікується з мокрим снігом та дощем у більшості регіонів, окрім південного сходу та сходу.

На заході та півдні країни очікуються пориви вітру зі швидкістю до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі та вранці 11 грудня у північних та центральних областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях — туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Києві 11 грудня буде з мокрим снігом і дощем вночі та без опадів вдень. Протягом доби температура повітря перебуватиме в межах до 0…-2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з мокрим снігом та дощем вночі та з дощем вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів вночі та з дощем удень. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі очікується з мокрим снігом і дощем вночі та без опадів вдень. Термометри вночі покажуть температуру 0…-2°, вдень — −1…+1°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові протягом 11 грудня очікується без опадів. Температура вночі становитиме −6…−8°, вдень повітря прогріється до −1…+1°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде з мокрим снігом та дощем вночі та з дощем вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря 0…+2° вночі та +5…+7° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 11 грудня буде досить неспокійним — у першій половині доби очікується магнітна буря.

Нагадаємо, дороги кількох областей України сьогодні, 10 грудня, вкрила «снігова каша».