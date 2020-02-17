Теракт в Берліні провела спецбанда ФСБ «Вимпел» — розслідування Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n133854-terakt-v-berlini-provela-specbanda-fsb-vympel-rozsliduvannya-bellingcat.html

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The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося знайти нові підтвердження того, що вбивство Зелімхана Хангошвілі в Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ «Вимпел».

Встановлено як Центр спеціальних призначень ФСБ готував кілера-рецидивіста Вадима Красікова для цього вбивства, а також деякі подробиці переміщень Красікова по Європі, повідомляє The Insider.

У 2019 році Красіков замість того, щоб відбувати покарання за вбивство підприємців в Москві, проводив час на тренувальних базах ЦСН ФСБ. Білінги мобільного телефону, отримані Bellingcat, свідчать про те, що протягом року він постійно спілкувався з «вимпелівцями» і відвідував їхні тренувальні бази.

Одним з його постійних контактів був Едуард Бендерський, ветеран і глава благодійного фонду «Вимпел». Формально він є приватним підприємцем, власником кількох охоронних фірм. Але він також є головою російсько-іракської ділової ради. Саме його компанії отримали ексклюзивне право на охорону російських нафтових об'єктів в Іраку.

Коли Красіков починає активно готувати убивство в Берліні, його дзвінки Бендерському частішають.

Як видно з переміщень Красикова (це також встановили за білінгом його телефону), він неодноразово відвідував основні тренувальні бази ЦСН ФСБ — щонайменше вісім разів в 2019 році базу ЦСН ФСБ у Балашисі (військова частина 35690). Востаннє він тренувався на території цієї частини 8 серпня — за кілька днів до того, як поїхав в Європу для скоєння вбивства.

Крім того він відвідував НДІ «Прибій» — Національний антитерористичний центр та аналітичний центр ФСБ. Це відбулося 2 квітня і 2 липня, напередодні поїздки в Брянськ за паспортом прикриття.

Згодом розпочалося європейське турне Красікова. Він залишив свій мобільний вдома і поїхав до Європи. Для цієї місії він активував інший телефон. Новий номер телефону зареєстрував на своє нову прізвище Соколов.

Bellingcat вдалося отримати білінг і цього телефону. Хтось встиг сфальсифікувати дані в ньому: і зазначений час з'єднань, і номера щогл зв’язку постфактум були змінені. Але розслідувачі зрозуміли алгоритм, за яким змінювалася інформація і встановити майже всі дані за часом і місцем з'єднань.

Спочатку 17 серпня він рейсом Air France вилетів до Парижа, відвідав Лувр, Ейфелеву вежу, Єлисейські поля, базиліку Сакре-Кер, Будинок інвалідів. 20 серпня Красиков вилетів до Варшави, а потім декілька днів його телефон залишався в готелі і був увімкнутим.

Найімовірніше, 22 серпня Красіков вже поїхав у Берлін. А оскільки дані про його перельоти в Берлін відсутні, то він виїхав туди або на поїзді, або на машині. Наступного дня об 11.58 він убив Зелімхана Хангошвілі двома пострілами в голову у парку неподалік урядового кварталу Берліна.

Убитий воював в Чечні проти російської армії і в РФ його оголосили в розшук за підозрою в тероризмі. У 2015 році на нього було скоєно замах, після чого він змінив ім’я і перебрався до Німеччини. У серпні німецька поліція заявляла про політичні мотиви цього вбивства.