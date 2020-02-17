Погоду у Великій Британії прогнозуватиме суперкомп’ютер за 1,6 млрд доларів, фото — Невседома

https://racurs.ua/ua/n133853-pogodu-u-velykiy-brytaniyi-prognozuvatyme-superkomp-uter-za-1-2-mlrd-funtiv.html

Ракурс

Погоду у Великій Британії прогнозуватимуть за допомогою нового комп’ютера. Його придбають за 1,2 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд дол.). Очікується, що він істотно підвищить точність прогнозів погоди та змін клімату.

Про це заявив 17 лютого міністр з питань бізнесу та енергетики Алок Шарма, повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Шарма вважає, що інвестиція в новий суперкомп’ютер, який планують розробити до 2022 року, дозволить додатково прискорити прогноз погоди, а це допоможе громадянам бути більш готовими до погодних негараздів.

Обладнання у цьому проекті коштуватиме 850 млн фунтів, решту коштів витратять на супутні дослідження метеорологічної служби.

Одним із завдань суперкомп’ютера буде прогнозування штормів і пошук безпечних регіонів на випадок повеней. Очікують, що він також допоможе відстежувати зміни клімату і передбачати стихійні лиха.

Нагадаємо, що у ці дні на Британію накинувся сильний шторм «Денніс», який паралізував транспортну систему і спричинив паводки.