Погоду в Великобритании будет прогнозировать суперкомпьютер за 1,6 млрд долл., фото — Невседома

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Погоду в Великобритании будут прогнозировать с помощью нового компьютера. Его приобретут за 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долл.). Ожидается, что он существенно повысит точность прогнозов погоды и изменений климата.

Об этом заявил 17 февраля министр по вопросам бизнеса и энергетики Алок Шарма, сообщает сайт правительства Великобритании.

Шарма считает, что инвестиция в новый суперкомпьютер, который планируют разработать до 2022 года, позволит дополнительно ускорить прогноз погоды, а это поможет гражданам быть более готовыми к погодным неурядицам.

Оборудование в этом проекте будет стоить 850 млн фунтов, остальные средства потратят на сопутствующие исследования метеорологической службы.

Одной из задач суперкомпьютера будет прогнозирование штормов и поиск безопасных регионов в случае наводнений. Ожидается, что он также поможет отслеживать изменения климата и предсказывать стихийные бедствия.

Напомним, что в эти дни на Великобританию обрушился сильный шторм «Деннис», который парализовал транспортную систему и вызвал наводнения.