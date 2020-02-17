Теракт в Берлине провела спецгруппа ФСБ «Вымпел» — расследование Bellingcat

https://racurs.ua/n133854-terakt-v-berline-provela-specgruppa-fsb-vympel-rassledovanie-bellingcat.html

Ракурс

Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ «Вымпел».

Установлено как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также некоторые подробности перемещений Красикова по Европе, сообщает The Insider.

В 2019 году Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве, проводил время на тренировочных базах ЦСО ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с «вымпеловцами» и посещал их тренировочные базы.

Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда «Вымпел». Формально он является частным предпринимателем, владельцем нескольких охранных фирм. Но он также является председателем российско-иракского делового совета. Именно его компании получили эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке.

Когда Красиков начинает активно готовить убийство в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются.

Как видно из перемещений Красикова (это также установили по биллингу его телефона), он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСО ФСБ — не менее восьми раз в 2019 году базу ЦСО ФСБ в Балашихе (военная часть 35690). Последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа — за несколько дней до того, как уехал в Европу для совершения убийства.

Кроме того, он посещал НИИ «Прибой» — Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Это произошло 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия.

Впоследствии началось европейское турне Красикова. Он оставил свой мобильный дома и поехал в Европу. Для этой миссии он активировал другой телефон. Новый номер телефона зарегистрировал на свою новую фамилию Соколов.

Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона. Кто-то успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное время соединений, и номера мачт связи постфактум были изменены. Но расследователям удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений.

Сначала Красиков 17 августа рейсом Air France вылетел в Париж, посетил Лувр, Эйфелевую башню, Елисейские поля, базилику Сакре-Кер, Дом инвалидов. 20 августа Красиков вылетел в Варшаву, а потом несколько дней его телефон оставался в гостинице и был включенным.

Скорее всего, 22 августа Красиков уже уехал в Берлин. А поскольку данные о его перелетах в Берлин отсутствуют, то он выехал туда или на поезде, или на машине. На следующий день в 11.58 он убил Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами в голову в парке неподалеку правительственного квартала Берлина.

Убитый Хангошвили воевал в Чечне против российской армии и в РФ его объявили в розыск по подозрению в терроризме. В 2015 году на него было совершено покушение, после чего он изменил имя и перебрался в Германию. Напомним, в августе 2019 года немецкая полиция заявляла о политических мотивах этого убийства.