Шолом. Фото: Популярная механика

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Незвичайну знахідку виявили археологи під час розкопок в Хорватії. Гробниця, яка була вирубана в скелі понад 2000 років тому на горі Закотараце, вразила вчених своїм вмістом.

Археологи виявили давньогрецький шолом, що належить до VII-VIII століть до нашої ери. Про це повідомляє «Популярная механика»

Бронзовий греко-іллірійский шолом був знайдений під час відновлювальних курганних робіт. Дослідники заявляють, що людина, яка була похована в цьому місці, належала до еліти, оскільки це місце раніше вважалося священним.



Також на шляхетне походження людини вказують і інші предмети, знайдені в усипальні. Археологам вдалося виявити фрагменти залізних списів і кинджалів, бронзові прикраси, а також скляні намистини і різні судини грецького походження.

За словами вчених, у гробниці були присутні найдорожчі види горщиків того часу, які місцеве населення ставило поряд з небіжчиками у вигляді похоронного інвентарю для їхнього загробного життя. Однак самою незвичайною знахідкою археологи все ж вважають шолом, тому що на сьогодні в Європі було знайдено лише близько 40 таких предметів захисту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи знайшли в Одеській області 300-річний ісламський оберіг. У Білгород-Дністровському учасники експедиції розкопали ділянку в так званому Цивільному дворі місцевої фортеці. Археологи дістали з-під землі паперовий тумар — оберіг, згорнутий в трикутник, на якому написані рядки з Корану. Знахідці не менше 300 років.