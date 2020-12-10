Бійку йорка та шпіца розглядав львівський суд — власника зачинщика оштрафували на 85 гривень

Йорк. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147617-biyku-yorka-ta-shpica-rozglyadav-lvivskyy-sud-vlasnyka-zachynschyka-biyky-oshtrafuvaly-na-85.html

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Курйоз у Львові стався сьогодні, 10 листопада. У Личаківському районному суді Львова служителі Феміди розглядали справу про бійку двох декоративних собак.

Власника йоркширського тер'єра, який спровокував бійку та покусав шпіца, оштрафували на 85 грн. Про це повідомляє Zaxid. net.

Як вказано у постанові суду, бійка двох декоративних собак, вага яких не перевищує 10 кг, сталася 10 жовтня на вул. Ольжича біля будинку № 6. 31-річний львів’янин разом зі своїм собакою породи йоркширський тер'єр прийшов до свого друга, який живе у приватному будинку на вул. Ольжича. Він залишив собаку у дворі, а сам зайшов у будинок. Почувши гавкіт, він побачив, що його собака вибіг на вулицю та почав кидатись на чоловіка зі шпіцом, які проходили біля будинку.

У суді власник йорка заявив, що вийшов з будинку, щоб забрати свого собаку, але погано закрив двері, тому за ним вибігла вівчарка його друга. Львів’янин пояснив, що йому довелось тримати вівчарку, і у цей час його собака напав на шпіца. Після цього власник шпіца написав заяву в поліцію.

Справу про бійку двох собак розглядав суддя Назар Стрепко. Він присудив 85 грн штрафу власнику йорка за порушення правил утримання собак, власник також має сплатити 420 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Німеччині хочуть зобов’язати власників собак вигулювати своїх домашніх улюбленців щонайменше двічі на день. Всього у цій країні є 9,4 млн власників домашніх тварин.