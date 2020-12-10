Танго. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147619-11-grudnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-tango-i-shanuut-stefana-novogo.html

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11 грудня в Україні відзначають одразу два свята — Міжнародний день танго та день Степана Нового. День танго присвячений до дня народження Карлоса Гарделя — аргентинського кіноактора, співака і музиканта, якого називають «королем танго».

На відміну від регулярно повторюваного ритму вальсу, танго включає паузи і зміну ритму — прискорення, уповільнення. Раптові зміни руху чергуються з повільними рухами, створюючи особливу, експресивну атмосферу танцю. Танго чітко розділяє чоловіка і жінку: вони роблять різні кроки, і тут особливо важливий найменший жест.

У танці є щось таке, що можна вважати не просто схемою, а практично сценарієм, де і чоловік, і жінка виконують свої ролі. Танго передає особливий світ сильних почуттів. Не дивно, що танго лежало в основі прекрасних фільмів і непоганої літератури, що танго не лише танцюють, його ще грають і співають. Танго — це унікальний сплав традицій, фольклору, почуттів і переживань багатьох народів, який має більш ніж вікову історію.

Натомість православні віряни шанують преподобного мученика Стефана Нового. За переказами, преподобний мученик Стефан Новий народився у 750 р. в Константинополі. Сама Богородиця з’явилася його матері, і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить гречним, і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста. Батьки віддали його в пустель на гору Авксентієву, у Віфінії, до старця Іоанна.

Одного разу зі сльозами на очах старець передбачив Стефану, що місце їхнього проживання буде створене і зрощене ним, але іконоборці розорять і спустошать його. Невдовзі старець помер, а Стефан прославився подвигами, тож стали стікатися до нього більшість любителів чернечого життя, і при печері утворилася обитель.

У цей день відбулося:

1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі;

1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США;

1914 — у Києві за зв’язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського;

1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон;

1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;

1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду;

1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР;

1994 — російські війська вторглися в Чечню;

2013 — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

У цей день народилися:

1843 — Роберт Кох, німецький мікробіолог, лавреат Нобелівської премії «за дослідження і відкриття, що стосуються лікування туберкульозу» (1905);

1864 — Моріс Леблан, французький письменник і журналіст, відомий своїми творами про поліцейських та їх пригоди, автор, який створив образ відомого грабіжника Арсена Люпена;

1913 — Жан Маре, французький кіноактор («Швидкоплинна краса», «Горбун», «Фантомас», «Залізна маска»);

1950 — Олександр Татарський, український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор. Працював у жанрі пластилінової анімації, автор мультфільму «Пластилінова ворона»;

1972 — Андрій Гусін, український футболіст («Динамо» Київ);

1972 — Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новорічні свята цього року пройдуть з корективами через епідемію коронавірусу. Святкування у містах України планують провести з дотриманням карантинних обмежень, щоб запобігти зростанню кількості нових хворих. У разі запровадження карантину в українських містах планують транслювати усі урочистості онлайн.