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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: 112.ua

Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

11 дек 2020, 08:06
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Коронавирус в Украине, вероятно, пойдет на спад в мае 2021 года.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом в интервью ТСН.

По словам Ляшко, эти прогнозы базируются на ожидаемом эффекте от вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19, которая в Украине, вероятно, начнется к весне и постепенно приведет к формированию коллективного иммунитета к этому вирусу.

Также, по мнению Ляшко, спаду заболеваемости в мае поспособствует сезонность коронавируса.

Я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию, — отметил он.

Скорее всего, COVID-19 коронавирус станет сезонной болезнью, считает Ляшко.


Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче, — отметил чиновник.

Напомним, по результатам 9 декабря в Украине было госпитализировано рекордное количество больных COVID-19.


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