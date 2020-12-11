Перелік країн «червоної» зони оновила Україна. Фото: Lb.ua

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Перелік країн «червоної» зони 11 грудня оновила Україна. До «червоної» зони потрапили п’ять країн, а три країни перейшли до «зеленої зони».

До списку країн «червоної зони» увійшли Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. Також в ньому залишаються популярні в українців Грузія, Хорватія, Чорногорія, США, Угорщина та Болгарія. У порівнянні з минулим тижнем до «зеленої» перейшли Румунія, Беліз та Італія. Також «зеленою» вказується Польща. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Такі зміни передбачають, що українським заробітчанам з Італії та Польщі не доведеться проходити двотижневу обов’язкову обсервацію у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Тим часом Міністерство здоров’я Польщі 11 грудня повідомило про 13 тис. 110 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За попередню добу померли 544 заражені коронавірусом пацієнти.

Нагадаємо, за 10 грудня в Україні зафіксували 285 летальних випадків, пов’язаних з коронавірусом. За минулу добу виявили 13 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.