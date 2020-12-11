12 грудня відзначають День Сухопутних військ України. Фото: Рубрика

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12 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Парамона, який постраждав за віру разом з іншими 370 мучениками в 250 році.

Мученика Парамона назвали Зимовказником, тому що в цей день було багато прикмет і повір’їв щодо погоди на весь грудень. Також говорили, що в цей день кам’яніє земля і холоне річка.

Народні прикмети на 12 грудня:

Сніг пішов 12 грудня — скоро буде заметіль.

Зоря пофарбована в червоний світло вранці 12 грудня — скоро почнуться сильні вітри.

Сніг ще не випав — значить, до 19 грудня будуть сильні морози.

Червона зоря 12 грудня — буде ясний день.

12 грудня в Україні ще й День Сухопутних військ України, який був встановлений указом президента 18 жовтня 1997 року. Вперше сухопутні війська ЗСУ сформували в 1996 році, в складі української армії. До складу цих військ входять механізовані і танкові війська, ракетні війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони. Сухопутні війська складають майже половину всієї української армії.

Також 12 грудня відзначають Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день загального медичного забезпечення та День штату Пенсільванія в США.

12 грудня в історії:

1635 — у Варшаві стратили Івана Сулиму — гетьмана нереєстрових запорозьких козаків.

1674 рік — у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України — «Синопсис».

1764 рік — російська імператриця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні.

1818 рік — у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок.

1925 рік — у США відкрили готель «Мотель», що дав назву всім мотелям.

1963 рік — проголошення незалежності Кенії.

12 грудня День ангела відзначають Данило, Сергій, Федір, Парамон, Микола, Денис та Іван.

Нагадаємо, 11 грудня в Україні відзначали одразу два свята — Міжнародний день танго та день Степана Нового. День танго присвячений до дня народження Карлоса Гарделя — аргентинського кіноактора, співака і музиканта, якого називають «королем танго».