12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. Фото: Рубрика

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12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году.

Мученика Парамона назвали Зимоуказателем, потому что в этот день было много примет и поверий относительно погоды на весь декабрь. Также говорили, что в этот день каменеет земля и стынет река.

Народные приметы на 12 декабря:

Снег пошел 12 декабря — скоро будет метель.

Заря окрашена в красный свет утром 12 декабря — скоро начнутся сильные ветры.

Снег еще не выпал — значит, до 19 декабря будут сильные морозы.

Красная заря 12 декабря — будет ясный день.

12 декабря в Украине еще и День Сухопутных войск Украины, который был установлен указом президента 18 октября 1997 года. Впервые сухопутные войска ВСУ сформировали в 1996 году, в составе украинской армии. В состав этих войск входят механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны. Сухопутные войска составляют почти половину всей украинской армии.

Также 12 декабря отмечают Международный день нейтралитета, Всемирный день общего медицинского обеспечения и День штата Пенсильвания в США.

12 декабря в истории:

1635 — в Варшаве казнили Ивана Сулиму — гетмана реестровых запорожских казаков.

1674 год — в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины — «Синопсис».

1764 год — российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.

1818 год — в Полтаве открыли Институт благородных девиц.

1925 год — в США открыли отель «Мотель», давший название всем мотелям.

1963 год — провозглашение независимости Кении.

12 декабря День ангела отмечают Даниил, Сергей, Федор, Парамон, Николай, Денис и Иван.

Напомним, 11 декабря в Украине отмечали сразу два праздника — Международный день танго и день Степана Нового. День танго посвящен ко дню рождения Карлоса Гарделя-аргентинского киноактера, певца и музыканта, которого называют «королем танго».