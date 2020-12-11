МКС завершил изучение дела о войне на Донбассе. Фото: AP

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Международный уголовный суд завершил предварительное изучение ситуации о войне на Донбассе и оккупации Крыма.

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда изучила материалы и инициирует начало полноценного расследования о совершении военных преступлений. Украина обратилась к МУС шесть лет назад, в иске говорится о российской аннексии Крыма и преследовании людей, вооруженной агрессии на Донбассе, а также отдельно о событиях в Иловайске. Об этом говорится в заявлении прокурора Бенсуды, которое опубликовано на сайте МУС.

Прокурор отмечает, что есть основания полагать, что в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний, которые представляют собой военные преступления и преступления против человечности, подпадающие под юрисдикцию МУС. В офисе прокурора определили три категории:

преступления, совершенные в контексте военных действий;

преступления, совершенные во время задержаний;

преступления, совершенные в Крыму.

По словам Бенсуды, она рассчитывает на поддержку Киева на следующей стадии процесса. Также она призвала стороны конфликта к сотрудничеству.

Моя канцелярия пришла к выводу, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, были достаточно серьезными, чтобы требовать расследования, — отметила прокурор.



Как пишет «Громадське», заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов поприветствовал заявление коллег из МУС. Он заявил, что завершение предварительного изучения ситуации — это гарантия правосудия над высшим политическим и военным руководством России.

Напомним, в 2017 году Гаагский трибунал опубликовал доклад, где содержатся результаты расследования событий во время Революции достоинства и агрессии России в Украине. В контексте событий на Донбассе канцелярия прокурора зафиксировала более 1,2 тыс. случаев возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года.