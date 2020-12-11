Сенат поддержал помощь Украине и санкции против Nord Stream-2. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год одобрил Сенат Соединенных Штатов Америки.

За проект закона о военной помощи Вооруженным силам Украины и расширенные санкции против российского проекта «Северный поток-2» проголосовали 75 сенаторов. Таким образом, обе палаты Конгресса США приняли законопроект количеством более двух третей законодателей, необходимых для преодоления президентского вето. Об этом 11 декабря сообщает Reuters.

Принятый документ предусматривает выделение Украине 250 млн долл. оборонной помощи, в том числе 75 млн долл. на системы летального вооружения. Также законопроектом предусматриваются санкции против российского газопровода Nord Stream-2 и компаний, участвующих в строительстве, сертификации и страховании этого газопровода.

Напомним, 8 декабря члены Палаты представителей Конгресса 8 декабря большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, куда входит помощь ВСУ и санкции против Nord Stream 2.

Ранее сообщалось, что летом США утвердили весь пакет помощи безопасности Украине на сумму 250 млн долл. по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (USAI).