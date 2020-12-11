Причудливый дом из контейнеров построят в Калифорнии. Фото: Realtor.com

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Ракурс

Дом из транспортных контейнеров появится в американской пустыне.

Необычный дом построят на территории американского национального парка «Джошуа-Три» в штате Калифорния. Проект под названием «Звездная вспышка» введут в эксплуатацию в 2021 году. Адрес объекта звучит как «нулевой километр Дороги фургонного колеса». Об этом сообщает New York Post.

Будет строить дом архитектурное бюро из Лондона Whitaker Studio, а заказчиком выступают Крис и Роберта Хенли. Глава этой семьи является продюсером фильмов «Американский психопат», «Девственницы-самоубийцы» и «Баффало 66».

Дом «Звездная вспышка» уже получил собственную учетную запись в Instagram и выставлен на аукцион за 3,5 млн долл., хотя строительные работы еще не завершены. Здание занимает площадь 196 кв. м и расположено на участке земли в более 36 га.

По словам проектировщиков, каждый контейнер расположен так, чтобы максимально увеличить обзор ландшафта и в то же время обеспечивать приватность. В каждом из блоков есть спальня. Все они соединяются в центре, где организована небольшая гостиная с диванами. Также здесь есть ванная комната, кухня и гараж. Питается дом энергией с помощью солнечных батарей.

Напомним, в Австралии появится крупнейшая в мире солнечная электростанция — проект Australia-ASEAN Power Link стоимостью около 14 млрд долл. построят на севере страны, в регионе Северная территория.