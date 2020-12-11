Чудернацький будинок із контейнерів побудують у Каліфорнії. Фото: Realtor.com

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Ракурс

Будинок із транспортних контейнерів з’явиться в американській пустелі.

Незвичайний дім побудують на території американського національного парку «Джошуа-Три» в штаті Каліфорнія. Проект під назвою «Зоряний спалах» введуть в експлуатацію у 2021 році. Адреса об'єкта звучить як «нульовий кілометр Дороги фургонного колеса». Про це повідомляє New York Post.

Будуватиме дім архітектурне бюро з Лондона Whitaker Studio, а замовником виступають Кріс і Роберта Хенлі. Глава цього подружжя є продюсером фільмів «Американський психопат», «Незаймані-самогубці» та «Баффало 66».

Дім «Зоряний спалах» вже отримав власний обліковий запис в Instagram та виставлений на аукціон за 3,5 млн дол., хоча будівельні роботи ще не завершені. Будівля займає площу 196 кв. м та розташований на ділянці землі в понад 36 га.

За словами проектувальників, кожен контейнер розташований так, щоб максимально збільшити огляд ландшафту і в той же час забезпечувати приватність. У кожному з блоків є спальня. Всі вони об'єднуються в центрі, де організована невелика вітальня з диванами. Також тут є ванна кімната, кухня та гараж. Живиться будинок енергією за допомогою сонячних батарей.

Нагадаємо, в Австралії з’явиться найбільша у світі сонячна електростанція — проект Australia-ASEAN Power Link вартістю близько 14 млрд дол. побудують на півночі країни, в регіоні Північна територія.