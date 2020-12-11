КСУ відреагував на висновки Венеційської комісії. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n147665-konstytuciynyy-sud-vidreaguvav-na-vysnovky-veneciyskoyi-komisiyi.html

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Конституційний суд України відреагував на висновки Венеційської комісії щодо української конституційної кризи.

У КСУ заявили, що з великою повагою ставляться до рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право». У своїх висновках комісія критикувала суд через аргументацію в мотивувальній частині, порядок вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, а також можливі наслідки щодо ухваленого законодавства по боротьбі з корупцією. Все це вивчається суддями КСУ для врахування при подальшому напрацюванні рішень. Про це йдеться в заяві, які опублікована на сайті суду.

Служителі Феміди зазначили, що у висновку комісії повідомляється, що попри неоднозначне сприйняття його рішення конституційна роль КСУ має поважатися. В суді вважають, що Верховна Рада повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції та застосовних міжнародних стандартів.

Згідно з висновками Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, ввечері 9 грудня Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо Конституційного суду. В цьому висновку комісія рекомендувала Верховній Раді відновити відповідальність за брехню у деклараціях і передбачити різні санкції залежно від тяжкості скоєного. Пізніше комісія опублікувала ще один висновок, в якому дала рекомендації щодо проведення реформи КСУ.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що захищатиме на засіданні Венеційської комісії Ради Європи рішення щодо Конституційного суду України.