Зеленський на засіданні Венеційської комісії захищатиме рішення щодо КСУ

Зеленський на засідання Венеційської комісії захищатиме рішення щодо КСУ, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n147640-zelenskyy-na-zasidannya-veneciyskoyi-komisiyi-zahyschatyme-rishennya-schodo-ksu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, захищатиме на засіданні Венеційської комісії Ради Європи рішення щодо Конституційного суду України.

Про це йдеться у порядку денному засідання комісії на її сайті.

Комісії пропонується затвердити обидва термінових висновки на пленарному засіданні, що відкривається в режимі онлайн, у якому, як очікується, візьме участь президент Зеленський, — сказано в порядку денному.

Венеційська комісія — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Європейська комісія за демократію через право розглянула термінові висновки запитом Зеленського від 25 листопада 2020 року.

Перший терміновий висновок, опублікований 9 грудня, присвячений наслідкам рішення для антикорупційного законодавства та пропонує варіанти для Верховної ради щодо тлумачення цього рішення.

У другому висновку розглядається питання про реформування Конституційного суду. Комісія, зокрема, радить внести зміни до закону про Конституційний суд. Але у цьому документі відсутні рекомендації щодо очищення Конституційного суду.