Зеленский на заседании Венецианской комиссии будет защищать решение о КСУ, фото — ТСН

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Владимир Зеленский, президент Украины, будет защищать на заседании Венецианской комиссии Совета Европы решение о Конституционном суде Украины.

Об этом говорится в повестке дня заседания комиссии на ее сайте.

Комиссии предлагается утвердить оба срочных выводы на пленарном заседании, которое открывается в режиме онлайн. В нем, как ожидается, примет участие президент Зеленский, — говорится в повестке дня.

Венецианская комиссия — совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Европейская комиссия за демократию через право рассмотрела срочные выводы по запросу Зеленского от 25 ноября 2020 года.

Первый срочный вывод, опубликованный 9 декабря, посвящен последствиям решения для антикоррупционного законодательства и предлагает варианты для Верховной Рады по поводу толкования этого решения.

Во втором выводе рассматривается вопрос о реформировании Конституционного суда. Комиссия, в частности, советует внести изменения в закон о Конституционном суде. Но в этом документе отсутствуют рекомендации по очистке Конституционного суда.